Blumberg Bildung in der Breite hat Konjunktur

Sehr zur Freude aller konnte im Sommer die ausgeschriebene Teilzeitstelle für die Außenstellenleitung in Blumberg wieder besetzt werden. Cindy Reichmann ist mit viel Engagement und neuen Ideen die Aufgabe angegangen. Auch die neue Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) hat der VHS Baar einiges an Mehrbelastung, verschiedener Umstellungen und Anpassungen beschert. Glücklicherweise wird bei der VHS kein Datenschutzbeauftragter gebraucht. "Diese ganzen Umstände führten jedoch auch dazu, dass man fast an die Grenzen des Leistbaren in diesem Jahr gekommen ist", so Jens Awe. Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, der derzeit den Vorsitz hat, forderte auf alle Fälle die Qualität der Angebote sowie das Serviceniveau unbedingt zu halten.

Bis zum Jahr 2020 muss der Rezertifizierungsprozess abgeschlossen sein, in diesem Rahmen will man ein Projekt starten, indem speziell in Blumberg bei den Bürgern die Interessenslage an Volkshochschulen abgefragt werden soll. "Die Interessen in der Gesellschaft ändern sich, da macht es Sinn, bei den potenziellen Volkshochschulbesuchern abzufragen, welche Kurse sie sich denn vorstellen können, und dementsprechend das Kursangebot auszurichten", so Keller.

Etat 610 100 Euro

Beim Blick auf das Budget konnten sich alle beruhigt zurücklehnen. Die für 2018 veranschlagten Einnahmen von 380 000 Euro werden bis zum Jahresende erreicht werden, auch der Etat für das Jahr 2019 konnte durchgewunken werden. Hier sind für das nächste Jahr 610 100 Euro veranschlagt, eine Steigerung rund fünf Prozent zu 2018. "Bildung in der Breite ist nicht umsonst, und wenn sie qualitativ so angeboten wird wie im Städteviereck, dann ist das gut angelegtes Geld", erklärte Bürgermeister Markus Keller.

Die Volkshochschule Baar wurde 1975 gegründet, Mitglieder sind die vier Städte Donaueschingen, Blumberg, Hüfingen und Bräunlingen, deren Umlagen an die VHS gemäß ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung im Städteviereck bemisst. Vorsitzende sind im Wechsel jeweils die vier Bürgermeister für jeweils zwei Jahre. Derzeitiger Vorsitzender ist Blumbergs Bürgermeister Markus Keller.