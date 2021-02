Blumberg Bett des Kompromißbachs verengt

Die Feuerwehr Blumberg hat ihren Dauereinsatz am Wochenende gut gemeistert, berichtet Kommandant Stefan Band auf Nachfrage. Am Freitag war man tagsüber in Fützen, da hat Hangwasser in ein Gebäude gedrückt am Bahndamm, abends noch einmal in Hondingen, ansonsten habe es sich auf Riedöschingen und Blumberg konzentriert. In Riedöschingen am Anwesen Am Bahnhof 3 war der Kommandant mehrfach vor Ort, eine der kniffligsten Aufgaben war, das mit Öl verschmutzte Wasser zu versorgen, weil das Hochwasser im Keller einen Öltank angegriffen hatte. Er habe Max Fritz vom Stadtbauamt hinzugezogen, der auch für den Gewässerschutz zuständig sei, sagte der Kommandant. Nach eingehender Beratung wurde klar, dass sie das von der Feuerwehr nicht entsorgt bekommen. Dann kamen sie zu dem Entschluss, "dass wir ein Fachunternehmen beauftragen, das kontaminierte Wasser abzupumpen. Es waren weit mehr als zehn Kubikmeter Wasser", so Band.

Schon mehr als 20 Einsätze

Einmal mehr bewährte sich, dass die Blumberger Gesamtwehr Ausrückebereiche installiert hat, wo jeweils mehrere Abteilungen miteinander proben und Einsätze leisten. "Die Kommunikation mit allen Beteiligten hat gut funktioniert, wir konnten den kleinen Dienstweg nutzen", schildert der Kommandant. Für Januar habe die Blumberger Wehr mit ihren 288 Aktiven zwischen 22 und 24 Einsätzen gehabt.

Die Bäche sind noch gut gefüllt, aber Band zeigt sich zuversichtlich, dass sich die Lage trotz der ab Mittwoch angekündigten weiteren Regenfällen weiter entspannen wird.

Im Einsatz waren beim Hochwasser am Freitag voriger Woche 70 bis 80 Feuerwehrmänner und eine Frau, sagt Blumbergs Kommandant Stefan Band. Das ist rund ein Viertel der 288 Aktiven, mit denen die Blumberger Wehr im Schwarzwald-Baar-Kreis die zweitgrößte Feuerwehr hinter Villingen-Schwenningen stellt. Alarmiert wurde für zwölf Einsatzstellen den ganzen Tag über, darunter vier vollgelaufene Keller in der Kernstadt, alle auf der Buchbergseite. Der erste Alarm nach Riedöschingen kam um 8.27 Uhr, die Einsatzzeit der letzten Gruppe endete Samstagfrüh um 1.30 Uhr, so der Kommandant.