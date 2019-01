Blumberg Betrunkener löst größeren Polizeieinsatz aus

Blumberg (blu). Kurz nach Mitternacht, meldet die Polizei, sei der Mann in scheinbar hilfloser Lage vor einer Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße gelegen, dem Wohnort seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Diese habe ihn kurz nach Mitternacht entdeckt und den Notruf betätigt. Noch während die Rettungskräfte anrückten, sei der Betrunkene wieder zu sich gekommen, habe das Haus verlassen und sich in den Birkenweg begeben. Dort fing der mit über 1,2 Promille betrunkene Mann an zu randalieren und schlug eine Scheibe der Haustüre eines Wohnhauses ein. Die Rettungskräfte und auch Anwohner des Hauses seien bei dem Geräusch der zerberstenden Scheibe von einer Schussabgabe ausgegangen und verständigten den Polizeinotruf. Vorsorglich rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen mit entsprechender Schutzausrüstung aus. Sie konnten schnell wieder abrücken. Der 45-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.