Blumberg Beschwerde: "Fotozug verrußt Epfenhofen"

Er empfinde dies als Störung am Samstag und Sonntag und als Umweltverschmutzung, schreibt er. Hier würden nutzlos Kohle durch die Lokomotive gejagt und Epfenhofen mit Ruß bedeckt. Er glaube nicht, "dass Epfenhofen in den nächsten Jahren so viel Umweltverschmutzung produzieren wird." Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, kann den Ärger nachvollziehen und erklärt, es sei nicht die Museumsbahn gewesen.