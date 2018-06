Blumberg Berufliche Aspekte direkt erfahren

Blumberg (blu). Mit dem Forum "Berufe live" bietet die Werkrealschule allen interessierten Jugendlichen die Möglichkeit an, Berufe in der Realität zu erleben, mit Ausbildern zu reden, welche Anforderungen die Betriebe haben und mit Auszubildenden zu sprechen, wie sie die Ausbildung erleben und was dabei aus ihrer Sicht wichtig ist. Es ist eine kostenlose Chance, sich zu informieren, es ist ein zusätzliches Angebot des Kollegiums der Blumberger Werkrealschule. Entstanden ist das Forum 2004 im damaligen Schulleitungsteam der Scheffelschule. Die Idee hatte Konrektor Rolf Bäurer, er stieß auf offene Ohren. Gut zehn Jahre, nachdem die frühere Hauptschule nach jahrelangen Bemühungen des Rektors Robert Bornhäuser Hauptschule mit Werkrealschule geworfen war, wurde dann das Schulprofil um ein weiteres wichtiges Angebot erweitert.

Im Rahmen der Verzahnung Schule-Betrieb pflegte die Schule regelmäßige Kontakte zu den Unternehmen in Blumberg und in der Region, darunter auch zu Unternehmen in der Schweiz und dem Ausbildungsamts des Kantons Schaffhausen, dessen Berufsmesse die Scheffelschullehrer mit den Klassen der Oberstufe regelmäßig besuchten.

Zur Vorbereitung auf das Berufsforum trafen sich die verantwortlichen Lehrer mit Vertretern der Firmen. Am Herzen lag den Lehrkräften, dass auch die Eltern mit dabei waren. Aus dem Forum entstand auch eine Zertifizierung für die Schule. Nun sind es bereits 15 Jahre, dass diese segensreiche Einrichtung besteht. Welchen Stellenwert das Forum Berufe live auch bei den Unternehmen hat, zeigt die Teilnehmerzahl: Mehr als 20 Betriebe aus Industrie, Gastronomie, Handwerk und Verwaltung werden am 16. Juni mehr als 50 Ausbildungsberufe präsentieren.