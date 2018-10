Für das Kürbisfest in Riedböhringen griff der Kindergarten "Arche Noah" Kürbis schnitzen als Thema auf und lud auch Väter dazu ein. Mit diesen an der Hand und einem Kürbis unterm Arm waren hierzu auch viele gekommen. Bei Familien mit mehrere Kindergartenkinder sprangen sogar die Verwandten ein. "Sie dürfen schnitzen, was Sie wollen", erklärte Erzieherin Petra Rohmer. Manche Kinder hatten genaue Vorstellungen, was auf ihrem Kürbis leuchten soll, und so kam mancher der Väter ins Schwitzen. Aber Spaß hatten alle, Kinder wie Erwachsene. Nach dem kreativen Schnitzen wurden die Kerzen im Kürbis angezündet und ein kleiner Umzug durch das Dorf gemacht. Ziel war das Haus der Kürbisfreunde. Dort wurden die geschnitzten Exemplare für die Ausstellung übergeben. Das Kürbisfest ist am Samstag, 20. Oktober, in Kesslers altem Haus im Burget 6, und beginnt um 17 Uhr. Foto: Greif