Blumberg Behörden für Afrikanische Schweinepest gewappnet

Der kommissarische Hegeringleiter Bernhard Keller will den Hegering Blumberg wieder in den Fokus bringen. Es sei wieder Ruhe eingekehrt, nachdem Manfred Bouillon vor einem Jahr nach kurzer Amtszeit den Vorsitz niedergelegt habe. Am Längehaus wurde ein Storchenhaus aufgestellt. In einen Kühlcontainer in der Vogtgasse können tote Füchse eingelagert werden. Manfred Bouillon kümmert sich um die Verwertung der Felle.