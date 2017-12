Blumberg Begeisterter Applaus für die Spieler

Vor der Siegerehrung dankte Hauptorganisator Joachim Jakob den Sponsoren, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, der Sparkasse Schwarzwald-Baar mit ihrem Vertreter Gerhard Vetter als Hauptsponsor und Blumbergs Bürgermeister Markus Keller. Ohne sie alle wäre das Turnier so nicht möglich, betonte Jakob. Und Jakob dankte Bernd Lösselt, der erstmals als Hallensprecher fungierte.

Bei der Siegerehrung, die Bernd Lösselt mit den Veranstaltern und der Sparkasse vornahm, dankte er auch den Schiedsrichtern. Erstmals wurden auch beste Spieler geehrt, Patrick Sander vom FC Augsburg als bester Torwart, Amin Haj-Yahya von Borussia Mönchengladbach zum besten Spieler. Torschützenkönig wurde David Tritschler vom SC Freiburg mit sechs Treffern.

Stimmen zum Cup

"Die Organisation ist toll, es sind tolle Mannschaften und das Tunrier ist noch ein bisschen familiär", sagt Katrin Petruck vom VfB Stuttgart. "Wir sind fasziniert, dass in einer Kleinstadt so ein Turnier aufgezogen wird", sagte Murad Korkmaz, Event-Manager vom FK Altinordu. "Die Spieler gehen ein wahnsinniges Tempo und haben eine starke Technik", uns sind erst 14", erklärt Thomas Gut aus Fützen. "Für unsere Spieler ist das Turnier eine fantastische Erfahrung", erklärte Gerard Prenderville von Westham United. "Das Turnier ist hochkarätig, die Organisation ist top", so Florian Junge von Bayer 04 Leverkusen. Beeindruckt zeigte sich auch Gerhard Vetter von der Sparkasse, der die Spiele am Sonntag ab 9 Uhr verfolgte. "Es sind heiße Spiele dabei." Lob auch von Schiedsrichter Dennis Dickscheid: "Es sind super gute Spiele mit technisch hochwertigem Fußball."

Veranstalter: Förderverein Kickers Schwarz-Gelb (Mitglieder des SV Fützen und VfL Riedböhringen), FC Schaffhausen und Stadt Blumberg.

Organisation: Joachim Jakob, Wolfgang Palka, Roman Brodhag, Dirk Schwoch, Thomas Gut, Frank Januschowski, Thomas Basler, Martin Kusch, die Jugendleiter Manuel Reichhardt und Ferdi Hettich sowie weitere Helfer, wie Hans Stamm, Friedhelm Müller, Markus Gut, Andreas Palka und Jürgen Meister.

Turnierleitung: Samstag: Fabian Bodenseh, Jürgen Frank, Steffen Kienzler und Manuel Meister; Sonntag: Marvin Bogenschütz, Daniel Bogenschütz und Thomas Basler.

Schiedsrichter: Samstag: Sven Pacher, Stephan Niggemeier, Frank Faller und Sasa Matosevic; Sonntag: Dennis Dickscheid, Marcel Haberbosch und Michael Radjojevic.

Übernachtung und Verpflegung: Die Jugendspieler kamen in circa 60 Gastfamilien unter, einige Spieler und die Trainer in sechs Hotels. Das Mittagessen am Sonntag für Spieler und Betreuer wurde in der Realschule gekocht. Bei den Spielern des türkischen Vereins FK Altinordu waren die Gastfamilien immer mit den Betreuern in Kontakt, damit die Spieler das richtige Essen zur richtigen Zeit erhielten und rechtzeitig zu Bett gingen, sagte Event-Manager Murad Korkmaz im persönlichen Gespräch.

Unterstützung: Unterstützt wurde der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb dieses Jahr vom Fanclub des FC Bayern München "Baarpower Blumberg". Rund ein Dutzend Vereinsmitglieder schauten zum Beispiel am Tribüneneingang, dass niemand mit Essen oder Trinken den Raum betrat. Der Kontakt kam über Hauptorganisator Joachim Jakob zustande, selbst Mitglied im Förderverein.