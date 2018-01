Blumberg Bauvorhaben eines Wohnhauses missfällt Ortschaftsrat

In der Bürgerfragestunde ging es zunächst um den Weg am "Äußeren Brunnen". Vor allem am Rand sei dieser voller Schlamm. Schloms erklärte, die Querentwässerung dort sei schon seit 2015 in Planung und werde auch 2018 im Haushaltsplan stehen. Die verstopfte Rinne soll richtig an den Weg angeschlossen werden. Ilse Werner fragte nach der Heizung im Haus des Landfrauenvereins Fützen. Die Stromkosten für die Beheizung seien enorm hoch. Sobald die Hallenküche fertig sei, werde das Heim an die Reihe kommen, sagte Schloms. Das Geld soll im Stadthaushalt 2018 stehen, der am 8. März verabschiedet werden soll.

Dank von Jürgen Fischer

Jürgen Fischer dankte den Vereinen für ihr Engagement bei der Küchensanierung und will zur Einweihungsfeier Getränke spendieren. Jetzt stehe die Sanierung der Elektro- und Heizanlage in der 1973 gebauten Buchberghalle an, erklärte Schloms. Dann könnten erst die Toiletten saniert werden.

Dazu zählen der Bau des Feuerwehrgerätehauses, das Vollenden der Küchensanierung in der Buchberghalle, das Erneuern der Elektro- und Heizungsanlagen, eine neue Heizung für das Landfrauenheim, die Querentwässerung am "Äußeren Brunnen", Verschönerungsarbeiten im Bürgersaal mit neuen Lagermöglichkeiten, die Sanierung des Schulhauses und der Hallentoiletten.