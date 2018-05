Blumberg Bauplätze in der Kernstadt sind heiß begehrt

Blumberg (blu). Die Nachfrage nach Bauplätzen in Blumberg und den Teilorten boomt. In der Kernstadt gibt es derzeit keinen einzigen Bauplatz mehr, auch in den Teilorten sind nur noch wenige Plätze zu haben. In Achdorf noch einer, in Epfenhofen im Neubaugebiet Hanfgärten noch vier und in Fützen noch zwei.