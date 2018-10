Blumberg Bar und Imbiss Ziel von Einbrechern

Blumberg (blu). Gleich zwei Einbruchsdelikte in Blumberg meldete die Polizei am Freitag. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte zuerst in der Handwerkerstraße versucht, mit einem Brechwerkzeug die Eingangstür einer Bar aufzustemmen, wie es in dem Bericht hierzu heißt.