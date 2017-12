Blumberg Bankräuber im Haus

In diesem Jahr steht das Stück "Ente gut -Alles gut" auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine Komödie in zwei Akten von Wolfgang Binder. Gerhard Fricker und Michaela Steffen beweisen als Regisseure erneut Fingerspitzengefühl bei der Rollenverteilung. Die zehn Schauspieler proben seit November und gehen in ihren Rollen auf.

In der Komödie geht es um Sebastian Weiler, der einen Vertrag als Profifußballer bekommen soll. Dafür erwartet er den Trainer seines künftigen Vereines. Zeitgleich tauchen bei den Weilers ein Bankräuberduo sowie eine Urlaubsvertretung für das Dienstmädchen auf. So viele neue Gesichter im Hause Weiler machen die Verwechslungskomödie perfekt. Am Ende sorgt eine tiefgefrorene Ente für Abkühlung der erhitzten Gemüter.

Die Rolle des Fußballprofis spielt Patrick Müller, seine Mutter wird von Stefanie Scheuer gespielt. Seine Freundin, die Polizeiobermeisterin ist, verkörpert Lisa Leber. Die Vereinspräsidentin und der Fußballtrainer sind Sarah Greif und Simon Münzer. Das Bankräuberduo spielen Laura Winterhalter und Lukas Andräß. Bernhard Baumann schlüpft in die Rolle des Butlers. Die Rolle des Dienstmädchens hat Judith Klein und Michael Greif mimt den Gärtner der Weilers. Hallenöffnung am zweiten Weihnachtsfeiertag ist am 26. Dezember um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro. Nachmittags um 14 Uhr findet eine kostenlose Vorstellung für die Kinder statt.