Blumberg Bahn frei für Musik und gute Laune

Die Bari Combo aus Riedöschingen spielt am frühen Samstagabend beim Straßenfest in Blumberg auf. Die sechs Musiker um Bandleader Thomas Schöndienst freuen sich, die Gäste im Zelt des Gaszugs Randen mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire beliebter Evergreens, Schlager und aktueller Melodien zu unterhalten. In der Besetzung Saxophon und Gesang (Thomas Schöndienst), Trompete (Rainer Meilhammer), Posaune (Jürgen Schey), Gitarre (Frank Schmidt), Bass (Andrea Merz) und Schlagzeug (Roland Schey) versprechen sie ab 16.30 Uhr zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung. Nachdem die Band vor über 60 Jahren aus der einstigen Tanzformation "Bolero" hervorging und Gründer Bernhard "Bari" Reiske, auf den der Name der Band zurückgeht, auf deren Notenmaterial zurückgreifen konnte, teilen die Musiker bis heute mit großer Spielfreude die Begeisterung für Tanzmusik. Wer Lust hat, darf also kräftig das Tanzbein schwingen.