Blumberg Automatenaufbruch in der Hauptstraße

Mittwoch in einer Bar in der Hauptstraße drei Geldspielautomaten aufgebrochen und die Kasse gestohlen. Wie der Täter zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden ohne etwas zu beschädigen in die Bar hineinkam, ist

noch unklar. Im Lokal brach er mit Gewalt drei Spielautomaten auf und entnahm das Bargeld. Die Kasse der Bar ließ er komplett mitgehen. Danach verließ der Dieb den Tatort wieder. Zur Höhe von Diebesgut und Sachschaden gibt es seitens der Polizei noch keine Informationen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg unter Telefon 07702/4 10 66 entgegen.