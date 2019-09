Blumberg Autofahrerin bei Unfall auf B 27 schwer verletzt

Die Frau war gegen 17 Uhr mit einem Subaru Kombi in Richtung Zollhaus unterwegs. In einem Moment der Unachtsamkeit kam sie in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Subaru fuhr eine Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen.