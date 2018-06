Blumberg-Riedböhringen. Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen ist, ist am Donnerstag ein 35-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen, so die Mitteilung der Polizei. Der 35-Jährige war gegen 0.05 Uhr auf der Bundessstraße 27 in Richtung Blumberg unterwegs. Zwischen Riedböhringen und Blumberg wich er einem unbekannten Tier aus, das die Straße überquerte. In der Folge verlor der Autofahrer die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Straße ab. Im weiteren Verlauf schleuderte der Ford Focus in den angrenzenden Wald und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 35-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.