Blumberg Auto überschlägt sich bei Schneeglätte

Blumberg-Hondingen (blu). Das Fahrzeug landete im Acker und überschlug sich, so die Polizei. Der Fahrer sei bei dem Unfall nur leicht verletzt worden, heißt es. An dem älteren Fahrzeug sei Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um die Bergung des auf der Seite liegenden Autos.