Blumberg Auszeichnung für die Scheffellinde

Als Geschenk überreichten Keller und Ortsvorsteher Mess ein gemeinsames Schreiben von Stadt und Ortschaftsrat sowie zwei opulente Geschenkkörbe mit Essbarem, dass man nicht mehr kochen müsse und auserlesenen Weinen. Im letzten Satz, den Keller vorlas, stand, dass sie der Scheffellinde "eine möglichst lange Fortsetzung dieser wunderbaren Familientradition" wünschen.

Und dann sprach Frank J. Ebner, Leiter und Initiator des Projekt Historische Gasthäuser in Baden. Das erste Mal sei er 1979 im Alter von 24 Jahren in die Scheffellinde gekommen, als er mit seinen Eltern vom Bodensee nach Freiburg gewandert sei. "Damals gab es noch in jedem Ort noch eine Gastwirtschaft", schon damals habe er sich für die Gastwirtschaften und ihre Geschichte interessiert. Als eine Anregung habe er von seinem ersten Besuch in der Scheffellinde mitgenommen, dass hier der Dichter Viktor-Joseph von Scheffel verkehrt habe. Deshalb habe er, Ebner, nach dem Besuch unter anderem Scheffels Geschichten aus dem Hotzenwald gelesen.

Als Ebner im Jahr 2006 sein Projekt mit den Historischen Gasthäusern in Baden startete, sei die Scheffellinde das dritte Gasthaus gewesen, das er aufgenommen habe. Auf eine Anzeige in der Dehoga-Zeitschrift habe sich Sabine Hille bei ihm gemeldet und ihr Interesse bekundet.

Frank J. Ebner überbrachte die Glückwünsche und seinen Dank an die Scheffellinde-Besitzer, dass sie "das Haus übernommen und weitergeführt" haben. "Altgediente Gasthäuser sind schützenswerte Kulturgüter, denn sie erzählen und pflegen unsere Geschichte." Er überreichte den Besitzern eine Urkunde des Projekts "Historische Gasthäuser", und Ebener überreichte auch eine Urkunde der Dehoga, die keinen Vertreter zu der Feier schicken konnten.

Christiana Steger, die mit Gustav Wiggert zusammen die Chronik der Scheffellinde verfasst hatte, sprach kurz über Viktor von Scheffel, der als großer Dichter und Liebhaber des Achdorfer Tals bekannt ware, sowie als Tierliebhaber.

■Die Scheffellinde zählt zu den ältesten Gasthäusern in Süddeutschland. Wobei Achdorf mit der Scheffellinde, dem Haus des Gastes und dem Restaurant Carpe Diem noch ein Teilort mit drei Gaststätten ist.

■Die Projektidee: Das Projekt "Historische Gasthäuser in Baden" entstand im Jahr 1998 durch Frank Joachim Ebner. Das Projekt hat nach Angaben des Gründers das Ziel, die badische Traditionsgastronomie in der öffentlichen Wahrnehmung besser zu verankern und will alte Gasthäuser als Kulturträger im Internet sowie durch Begleitbücher vorstellen.

■Die Teilnehmer: Bisher sind in dem Projekt 74 Gasthäuser aufgenommen, weitere drei kommen demnächst dazu. Von der Südbaar und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Scheffellinde bisher das einzige Gasthaus. Selbst aus Villingen mit vielen Traditionshäusern ist bisher noch keines dabei.

■Festessen: Zur Feier servierten die Küchenchefs Karl und Cornelia Wiggert Scheffels Leispeise: In Rotwein geschmortes Rinderbugblatt mit Serviettenknödel und Rotkraut.

Weitere Informationen: www.historische-gasthaeuser.de