36 Landfrauen aus Hondingen haben einen Ausflug ins Remstal unternommen. Ziel war das Erlebniszentrum der Firma Weleda in Schwäbisch Gmünd. Dort erwartete die Landfrauen das größte biologisch-dynamisch bewirtschaftete Biotop Europas mit über 250 verschiedenen Pflanzenarten, die für Arzneimittel und Naturkosmetik weiterverarbeitet werden. Bei einem geführten Rundgang entdeckten die Landfrauen aus dem Blumberger Teilort das vielfältige Areal von Feldern, Beeten, Gewächshäusern, Insektenhotels und einer biologischen Schilfkläranlage. Durch Sichtfenster erhielten die Teilnehmerinnen Einblicke in den Bereich der Tinkturenherstellung. Am Nachmittag gab es eine Stadtführung durch Schwäbisch Gmünd. Foto: Bäurer