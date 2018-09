Im Schaukasten vor dem Eingang zum Treff 3000 hängen keine Angebote mehr aus, und in den Regalen stehen kaum noch Waren: Der Abverkauf ist voll im Gang und aufs Wochenende schließt die Filiale endgültig. Neu einziehen wird in das Gebäude an der Uchbahnstraße Netto, der Markendiscounter übernimmt im Süden 78 Treff 3000-Märkte. Wann genau Netto öffnet, ist noch offen. Das Netto-Konzept umfasse eine größere Lebensmittelauswahl als das von Treff 3000, hieß es. Foto: Niederberger