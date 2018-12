Blumberg Aufgaben ruhen auf acht Schultern

Blumberg-Riedöschingen. Für die ausscheidende Adelheid Greitmann, die vier Jahre eine von drei bisher Sprecherinnen und insgesamt 16 Jahre im Vorstand war, fanden sich mit Melanie Weidner und Christina Weber gleich zwei engagierte Landfrauen, die nun in der Funktion als Beisitzerin den Vorstand verstärken, so dass die Arbeit künftig auf acht Schultern lastet.

Für die kommenden drei Jahre wurden ansonsten unter der Wahlleitung der Bezirksvorsitzenden Heidrun Suchalla alle Funktionsträger einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Anja Käfer und Heike Rocha dos Santos vom Vorstandsteam, Schriftführerin Sandra Hilbert, Kassiererin Anja Grabs, die Beisitzerinnen Christa Greitmann und Diana Sonntag sowie die Kassenprüferinnen Hannelore Bordt und Maria Wruck.

Sandra Hilbert ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an verschiedene Themenabenden und Fachvorträge, Exkursionen zum "Campus Galli" und in eine Seifenfabrik, die Mitwirkung bei örtlichen Veranstaltungen wie der Dorffastnacht und dem Isidorifest sowie die Bepflanzung der Blumenkästen am Bach, an den Ortseingängen sowie an der Grotte.