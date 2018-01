Blumberg Auf den Spuren der Roten Khmer

Die Bevölkerung Kambodschas litt viele Jahre unter der Gewaltherrschaft eines Pol Pot. Der Despot und Anführer der Roten Khmer überzog in den vier Jahren seiner Gewaltherrschaft das Land mit Massenmord, Folter und bestialischen Quälereien. Als das Volk 1979 von den Vietnamesen befreit wurde, waren dort nahezu zwei Millionen Tote zu beklagen. Opfer die mit Knüppeln, Hacken, Eisenstangen und Beilen erschlagen wurden, um Munition zu sparen. Die Kambodschaner nannten das Foltergefängnis Tuol Seng in Phnom Penh das "Vorzimmer zur Hölle". In einer buddhistischen Stupa, einem Glasturm, sind Tausende von Totenschädel und Knochen aufbewahrt, weiß Gallinowski zu berichten. Die Menschen in Kambodscha bemühen sich auf vielerlei Weise zu überleben. Viele der Landminenopfer schlagen sich ohne staatliche Unterstützung durchs Leben. "Sie haben ihren Mut trotz aller Armut nicht verloren. Die Menschen sind sanftmütig und freundlich", so Gallinowski. Vor Ort habe er drei Möglichkeiten ins Auge gefasst, wie den Opfern zu helfen sei, erzählt er. So habe er sich mit der Organisation "Victims of Landmines" in Verbindung gesetzt und der Einrichtung für die Beschaffung von Krücken, Prothesen und Rollstühlen Geld zur Verfügung gestellt.