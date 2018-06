Blumberg Auch am Sonntag wird gearbeitet

Blumberg (blu). Die rund 800 Beschäftigten beim Ventilhersteller Federal Mogul in Blumberg werden im Juni und Juli mehr arbeiten. Der Betriebsrat des größten Blumberger Arbeitgebers habe im zweiten Anlauf einem Antrag der Geschäftsführung zugestimmt, pro Woche 21 Schichten zu arbeiten, sprich rund um die Uhr – auch am Samstag und am Sonntag jeweils drei Schichten.