Blumberg. Der Fastnachtsumzug der Narrengesellschaft Blumberg (NGB) ist am Sonntag. 3. März, ab 13.30 Uhr Das Motto in diesem Jahr lautet: 60 Jahre Zauberhafte Wunderwelt der NGB. Die Umzugsaufstellung beginnt um 12.45 Uhr auf Höhe der Metzgerei Zier. Die Abnahme der Wagen und Fahrzeuge sollte in einem Termin vereinbart werden. Wer mit einem Wagen oder einer Gruppe am Umzug teilnehmen möchte kann sich bei Markus Greitmann melden, Telefon 07702/3709; Handy 0160/97868937, E-Mail: markus.greitmann@alice.de.