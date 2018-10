Blumberg Anheizen für den Winterfahrplan

Die beiden Tunnel mit vielen Fledermäusen, der Weiler Kehrtunnel und der Große Stockhalde Kehrtunnel, dürfen zwischen 1. November und dem 31. März auch weiterhin nicht befahren werden.

Nach intensiven Verhandlungen zwischen den Bahnbetrieben Blumberg und dem Regierungspräsidium Freiburg sei im Interessenskonflikt um den Winterfahrbetrieb zwischen November und April auf der Sauschwänzlebahn eine Lösung erzielt worden. In einem öffentlich-rechtlichen Vertrag wurden die Eckpunkte dieser Übereinkunft geregelt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.

Die Lösung umfasst Regelungen bezüglich der Zeiträume der Fahrten, der befahrbaren Teilstrecken, der Zahl der Fahrten sowie Auflagen für den Bahnbetrieb (Temporeduzierung und Rauchausstoß).

Damit soll dem Ruhebedürfnis der artengeschützten Mopsfledermaus in den Wintermonaten Rechnung getragen werden, die teilweise in den Tunneln lebt und Ursache für das Winterfahrverbot war. In den bei den Fledermäusen besonders beliebten Weiler Kehrtunnel und Stockhalde Kehrtunnel gibt es zwischen 1. November und 31. März jedoch keine Fahrten.

Die Strecke zum Bahnhof Fützen darf zwischen 1. November bis Jahresende für insgesamt 21 Fahrten (14 Publikumsfahrten und sieben Betriebsfahrten) genutzt werden. Die Strecke führt durch den Tunnel am Achdorfer Weg, in dem einige Fledermäuse leben. Zwischen Januar und März wird grundsätzlich nicht gefahren. Maximal fünf Betriebsfahrten sind jedoch in diesem Zeitraum zulässig. Diese müssen vorher bei der Höheren Naturschutzbehörde angemeldet werden. Weitere Fahrten bedürfen jeweils einer gesonderten Einzelgenehmigung der Behörde.

Die Bahnbetriebe Blumberg verzichten zusätzlich bis zum 15. April auf Publikumsfahrten.

Die Bahnbetriebe Blumberg erklären, dass sie über die konkreten Regelungen hinaus im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten auf den Schutz der Fledermäuse Rücksicht nehmen wollen.

Alle Tunneldurchfahrten zwischen November und 15. April erfolgen, so weit dies betrieblich möglich ist, mit maximal Tempo zehn und bei Dampfloks mit reduziertem Rauchausstoß.

Weiterhin gebe es Regelungen für die kleineren Tunnel auf der Strecke für notwendige Betriebsfahrten, heißt es.

Weitere Informationen: www.sauschwaenzlebahn.de

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: Sie wird in der Mitteilung des Regierungspräsidiums zitiert: "Ich freue mich, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, die sowohl die Interessen des Natur- und Artenschutzes als auch die Belange des Bahnbetriebs berücksichtigt. Ich bin überzeugt, dass wir hiermit ein gutes und rechtssicheres Ergebnis erarbeitet haben, dass schon in diesem Winter zum Tragen kommen wird."

Bürgermeister Markus Keller: Blumbergs Verwaltungsleiter, seines Zeichens auch Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Bahnbetriebe Blumberg GmbH & Co KG, zeigt sich zufrieden. Das Ergebnis unterstreiche das Ziel der Stadt, "dass wir an einem Kompromiss interessiert sind." Wichtig sei, "dass unsere Lok nicht mehr im Lokschuppen Fützen festhängt, sondern bis Blumberg fahren kann." Gegenüber dem ersten generellen Winterfahrverbot sei dies eine große Verbesserung die zeige, "dass es möglich ist, einen Kompromiss zu finden."

Geschäftsführer Christian Brinkmann: Der Bahnbetriebsleiter äußert sich ebenfalls zufrieden. "Für uns ist das ein guter Kompromiss, damit können wir leben und ihn gestalten." Auch der Naturschutz habe darin einen großen Raum eingerichtet bekommen. für die Bahnbetriebe zeige der Kompromiss, dass sich das zähe und jahrelange Verhandeln gelohnt habe. Auch Brinkmann betonte doie Erleichterung für den Betrieb, dass nun den Lokschuppen Fützen mit seinen Fahrzuegen nutzen könnten. Das erleichtere auch Instandhaltungsarbeiten an der Strecke, wenn sie das Material für den ersten Abschnitt wieder auf der Schiene anfahren könnten. gleich nach Bekanntwerden des Kompromisses am Freitag kündigte Brinkmann Adventsfahrten an drei Wochenenden an.