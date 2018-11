Blumberg Angebote stoßen auf große Resonanz

Die Landfrauen Kommingen blicken auf ein ausgefülltes und interessantes Vereinsjahr zurück.

Blumberg-Achdorf. Bei der Mitgliederversammlung in der Scheffellinde in Achdorf legte der seit einem Jahr amtierende Vorstand Rechenschaft über seine Tätigkeit ab. Der Komminger Verein umfasst derzeit 73 Mitglieder, berichtete die stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Bettina Scheu.

Sie erinnerte an die unterschiedlichen Veranstaltungen, die von der Fastnacht bis zum Seniorennachmittag reichen. Die Frauen kümmern sich an den tollen Tagen vor allem um die Kinder. Beim Programmabend sind sie gern gesehener Programmpunkt. Das Frauenfrühstück musste ohne Referentin auskommen, da diese kurzfristig abgesagt hatte. Der Ausflug führte in den Raum Stuttgart und auf die Burg Hohenzollern.