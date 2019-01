Blumberg (blu). Bei der Schulsozialarbeit an der Blumberger Realschule gab es einen Wechsel: Neue Schulsozialarbeiterin ist Andrée Breyton, teilt die Stadt Blumberg mit. Sie leitet ebenfalls die Ganztages-/Schulkindbetreuung an der Werkrealschule. Andrée Breyton tritt die Nachfolge von Marina Braunagel an, die Blumberg Ende Januar verlässt, heißt es. Andrèe Breyton ist wie die beiden anderen Schulsozialarbeiterinnen in Blumberg beim Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis beschäftigt.