Blumberg An Wutachschlucht lautern viele Gefahren

Die Beschreibung dürfte den Tatsachen entsprechen, sagt Wutach-Ranger Martin Schwenninger und lobt, dass sich Gallinowski mit der Beanstandung gemeldet hat: wenngleich auch nicht bei ihm. Allerdings, so der Ranger, handle es sich um einen der vielen privaten Wege in der Schlucht, die über die Jahrzehnte lange Nutzung der Schlucht angelegt wurden. "Eigentlich dürfen diese gar nicht begangen werden, erfreuen sich bei den Einheimischen aber großer Beliebtheit", fügt Schwenninger an.

Arbeiten sind bereits angelaufen

Dieser Bereich der Wutachschlucht wird vom Schwarzwaldverein Stühlingen betreut. Nach Rücksprache mit dem Wanderwart konnte Schwenninger in Erfahrung bringen, dass die Reparaturen bereits am Laufen seien. "Die Treppen sind schon wieder gerichtet", so der Ranger. Auf der anderen Seite fehle auf etwa 20 Metern Strecke noch ein erneuerter Handlauf. Provisorisch ist dort ein Stahlseil angebracht. Einige Tage werden diese Arbeiten noch in Anspruch nehmen, so seine Einschätzung.

Auf den offiziellen, vom Schwarzwaldverein und den Kommunen ausgeschilderten Wanderwegen durch die Schlucht gebe es aktuell keinen dringenden Instandsetzungsbedarf. Lediglich Bäume, die über den Weg fallen, müssen zersägt und zur Seite geschafft werden, um eine Verletzungsgefahr für Wanderer auszuschließen.

Wege werden nass und rutschig

In der Wutachschlucht enden die Sommerbedingungen. Selbst bei Hitze und Sonnenschein bleiben die Wege nass und zunehmend rutschig. Schwenninger warnt davor, die ausgeschilderten Wege zu verlassen.

Das Naturschutzgebiet Wutachschlucht wird seit 1994 durch einen hauptamtlichen Ranger betreut. Seit 2004 hat diese Stelle Martin Schwenninger inne. Um der biologischen Vielfalt – es gibt hier rund 500 Schmetterlingsarten und etwa 2800 verschiedene Pflanzen – Akzeptanz zu verleihen, bietet der 62-jährige ausgebildete Forstmann naturkundliche Ranger-Wanderungen an oder hält Diavorträge.