Blumberg "An jeder Schule wird gemobbt"

Wie kann so etwas überhaupt passieren? Die Antwort am Telefon kommt sofort: "Man verdrängt, dass man Opfer war." Carsten Stahl schaffte die Kehrtwende, schaffte den Weg nach oben. Als sein eigener Sohn vor viereinhalb Jahren in die Grundschule kam und schon nach zwei Tagen Opfer von Mobbing und Gewalt wurde, wie Carsten Stahl berichtet, entschloss er sich, etwas dagegen zu tun. Er gründete das Projekt "Camp Stahl – Stoppt Mobbing". Das Ziel des Projekts lautet: "Mit Respekt, Mut und Toleranz gegen Mobbing, Gewalt, Drogen, Hass und Vorurteile". Am Mittwoch kommen alle Klassen auf einmal in die Sporthalle. Wie will er alle, von den Fünftklässern bis zu den Zehntklässlern gleichzeitig erreichen? Die Antwort von Carsten Stahl: "Derjenige, der oben steht, hat den Schlüssel, die Menschen zu begeistern.