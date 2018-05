Blumberg An der Walpurgisnacht wird weiter gefeilt

Es wurde gefeiert bis zum Abwinken. "Mit dieser Veranstaltung wollen wir den Zusammenhalt der Blumberger Fastnachtsvereine fördern", so Sauter. Und das ist ihnen bisher gelungen, auch wenn die Hexen die Veranstaltungen noch als Probelauf ansehen, die sich bis zum Jubiläumsjahr 2021 zur festen Einrichtung entwickeln soll.

Die beiden Feuerstellen eignen sich nicht richtig für einen Hexensprung. Das werde sich aber bis in drei Jahren ändern. "Dann wollen wir die Walpurgisnacht in und an der Stadthalle feiern, wo wir dann auch ein richtiges Hexenfeuer entfachen können", sagte die stellvertretende Oberhexe. Sie seien auf gutem Wege, so Patrick Linke. Das Fest habe allen viel Spaß und Freude bereitet, ergänzte er. Nicht nur die Menschen im Harz, wo rund um den Brocken seit alters her die Walpurgisnacht gefeiert wird, wissen dieses Ereignis zu schätzen.