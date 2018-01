Blumberg Alarmierungen halten Einsatzkräfte in Atem

Der Schwerpunkt der Einsätze verschiebt sich immer mehr in Richtung technische Hilfeleistungen. Abteilungskommandant Sebastian Süß berichtete von einsatztechnischen Herausforderungen, die die Aktiven nur dank ihrer kontinuierlichen Bereitschaft zur Fortbildung bewältigen konnten.

Die Kameradschaft wurde bei einem Ausflug und einer Waldweihnacht gepflegt. Zudem wurde das örtliche Leben bereichert. Eine gut besuchte Veranstaltung bildet immer das traditionelle Rehstechen. Einen hohen Stellenwert hat die Ausbildung. 15 Proben, Atemschutzübungen, Herbstproben der Aktiven und der Jugendfeuerwehr standen 2017 an. Als beste Probenbesucher erhielten Helmut Bogenschütz und Emanuel Pachur ein Präsent.

Die Wehr hat 42 Aktive, darunter drei Frauen, elf Mann in der Altersmannschaft und elf Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Jugendleiter Christoph Schmid sprach seinen Schützlingen ein großes Lob aus. Die Jugendlichen beteiligten sich am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Fützen und an der 24-Stunden-Probe. Einen Einblick in die Finanzen gab Kassiererin Verena Engesser. Kassenprüfer Herbert Rothermund und Ralph Gehringer bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.