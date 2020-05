Blumberg Älteres Auto geht in Flammen auf

Blumberg - Nachdem die Blumberger Feuerwehr am Dienstag bei dem Unfall eines Langholzlasters bei der Randenkreuzung (B 314/B 27) gefordert war, musste sie am Mittwoch gegen 14 Uhr erneut zu einem Einsatz ausrücken - dieses Mal in der Kernstadt: Ein älterer VW-Golf stand an der Kreuzung Weiherdammstraße/Pestalozzistraße in Flammen und brannte in der Folge komplett aus. Die Retter um Einsatzleiter Stefan Band hatten das Feuer ruckzuck gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Anwohner verfolgten das Ereignis und verhielten sich dabei sehr diszipliniert.