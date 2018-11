Blumberg-Achdorf. Das Basteln von Adventsgestecke der Landfrauen ist am Montag, 26. November, ab 15 Uhr in der Schule in Aselfingen vorgesehen. Reisig und Steckmaterialien, kann mitgebracht werden. Anmeldungen bis Donnerstag, 22. November, bei Petra Engesser, Telefon 47 61 10.