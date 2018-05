Blumberg-Achdorf. Der Verkehr im Raum Blumberg wurde in der Nacht zum 1. Mai mehrfach thematisiert. So hat Achdorf seit dem 1. Mai als dritter Blumberger Teilort nach Kommingen und Zollhaus einen Blitzer. Das gute Stück wurde rechtzeitig vor dem autofreien 1. Mai im Achdorfer Tal angebracht. Um das Stadtsäckel zu schonen, haben unbekannte Gönner aus dem Tal der Stadt Blumberg den Blitzer in Handarbeit gefertigt.