Blumberg Abschiedskonzert ein Galaabend

Blumberg-Riedböhringen. Der Vorsitzende Thomas Fricker wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die Bühne vergrößert und bis zum Rand aufgebaut wurde. Den ersten Teil des Programms übernahm die Stadtkapelle Bräunlingen, die als Konzertpartner gewonnen werden konnte. Mit dem britischen Marsch "Mercury" eröffneten die 22 Musikerinnen und 36 Musiker das Konzert. Mit "Songs of the West" entführte die Stadkapelle Bräunlingen unter der Leitung von Andreas Dangel in den Wilden Westen.

Mit der schottischen Fantasie "Loch Ness" wurden die Zuhörer in die Highlands entführt. Gekonnt wurden die mystischen Klänge intoniert. In dem Musikstück "Irish Tune from Country Derry" wurde das melancholische Thema des irischen Volksliedes "Danny Boy" bearbeitet. Mit dem Marsch "Wellington" beendeten die Bräunlinger ihren Teil. Als Zugabe legte die Stadtkapelle "Highland Cathedrale" nach.

Mit dem Priestermarsch aus Athalia von Mendelssohn-Bartholdy eröffnete der Musikverein Riedböhringen den zweiten Teil seines Konzertes. Darauf folgte eine Suite mit irischen Volksliedern "At Kitty O' Shea's". Dirigent Markus Burger wagte sich damit auf neues Terrain, er führte es mit gemischtem Chor auf. So gesellten sich zu den 54 Musikern auf der Bühne noch der Projektchor mit 46 Sängern.