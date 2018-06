Blumberg Abschiedshauch liegt über Matinee

Der gemischte Chor Eintracht Nordhalden verabschiedet Anita Heer mit dem Titellied der Paulchen-Panther-Trickfimserie

Blumberg-Nordhalden. Ein Abschiedshauch lag über der Sommersonntagsmatinee des gemischten Chors Eintracht Nordhalden in der gut gefüllten Dorferlebnisscheune. Zum letzten Mal dirigierte Anita Heer ihren Chor bei einem offiziellen Anlass. Nach acht Jahren legt sie den Taktstock nieder.

Den ersten Konzertteil gestaltete das Lie-Chörle Ewattingen mit Pop- und Rocksongs. Unter der Leitung von Stefan Wehinger erklangen Titel wie "Love me tender" von Elvis Presley, "Westerland" von den Ärzten oder "Yesterday" von John Lennon in ausgezeichnetem Vortrag. Der Frauenchor begeisterte weiter mit "Only You", "Rock for fun" und "Stand by me". Das traditionelle Lied "O happy day" mit dem kräftigen Bass des Dirigenten leitete zum Auftritt der Eintracht über. Der gemischte Chor begann mit "When I got older".