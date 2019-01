Blumberg Ab Dienstag wird die Eisbahn wieder aufgebaut

Am Dienstag beginnt der Aufbau, bereits früh morgens werden die Lastwagen mit den Elementen für den Holzboden erwartet, so Hettich. Am Mittwoch wird der Boden geflutet, damit das Eis aufgebaut werden kann, am gleichen Tag kommen auch die Container für den Schlittschuhverleih und den Verkauf. Die Eröffnung der schön gelegenen Freiluftbahn ist am Freitag, 11. Januar, um 16 Uhr, Höhepunkt ist dabei ein Eis-Schaulaufen des Konstanzer Roll- und Eissportclubs (REC). Die Eisbahn an der Ecke Hauptstraße/Winklerstraße ist mun bis zum 8. Februar täglich geöffnet.