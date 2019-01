Blumberg 60 Jahre närrische Wunderwelt

Die drei Programmabende sind dann am Samstag, 23. Februar, Freitag, 1. März, und am Samstag, 2. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Blumberger Stadthalle. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Schmutzige Donnerstag beginnt um 7.45 Uhr mit der Schul- und Kindergartenbefreiung. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr am Narrendorf beim Rathaus II in der Kernstadt. Um 12.11 Uhr ist die Machtübernahme am Rathaus II und das Stellen des Narrenbaumes. Die Proklamation der Fastnacht steht unter dem Motto "60 Jahre zauberhafte Wunderwelt der NGB". Die Blumberger Narrenzünfte werden im Narrendorf bewirten.

Der Fasnetumzug in Blumberg ist am Sonntag, 3. März, um 13.30 Uhr. Aufstellung ist in der Tevesstraße und der Umzug wird am Marktplatz moderiert. Die Prämierung der teilnehmenden Gruppen und Wagen ist gegen 16 Uhr in der Stadthalle.