Blumberg 383 Stiefel stehen in den Fenstern

Einige Geschäftsleute hatten sich zu der Aktion noch weitere Angebote einfallen lassen. So gab es am Marktplatz zum Beispiel am Nachmittag Stockbrot vom Orthopädiegeschäft Rainer Herrmann. Und die Edeka-Filiale erfreute die Kinder mit einem eigenen Nikolaus, einem Engel und einem Pferd, die durch die Stadt zogen und die Kinder einluden, mit weiteren kleinen Geschenken. Hellauf begeistert war auch Bodo Schreiber, Vorsitzender des Werbevereins "Blumberg Gewerbevereint".