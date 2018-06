Blumberg 360-Grad-Erlebnis bei der Museumsbahn

Neue Welt mit Kartonbrille

Das Besondere an der 360-Grad-Fahrt ist, dass die Gäste nach oben, nach unten sowie zur linken und zur rechten Seite schauen können, wie sie gerade wollen. So haben sie die Möglichkeit, sich um ihre eigene Achse zu drehen.

Der vierminütige Film zeigt die Fahrt mit der Sauschwänzlebahn und den schönen Ausblicken und Einblicke in den Führerstand, die historische Museumsstrecke in der wunderschönen Bilderbuchlandschaft mit den Dörfern und Streuobstwiesen. So können die Gäste die komplette Fahrt noch einmal nacherleben und das auch Zuhause in aller Ruhe. Die Brille können auch Familienangehörige und Freunde benutzen und so selbst dieses Erlebnis erfahren.