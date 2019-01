Blumberg 30 Gruppen ziehen durch Riedöschinger Straßen

Der Umzug verläuft von der Kompromissbachhalle aus auf der Otto-Efferenn-Straße in Richtung Friedhof und dann über die Schächergasse und Geltengasse am Kompromissbach entlang und schließlich über die Hauptstraße wieder zurück zur Halle, wo das närrische Treiben weitergeht. Auf der Bühne in der Halle werden die verschiedenen Musikgruppen sowie zwei Tanzformationen den Gästen bis Mitternacht kräftig einheizen, während im Barzelt DJ Mike mit Fetenhits und Fastnachts-Klassikern für ausgelassene Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen wird.