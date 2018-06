Blumberg. Ein 25-jähriger Mann hat am Sonntagabend mit einem Laserpointer mehrfach eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 27 geblendet und sich so des Tatbestandes eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar gemacht. Kurz vor Mitternacht meldete sich die Autofahrerin bei der Polizei und teilte mit, dass eine Person auf Höhe der Aral-Tankstelle vorbeifahrende Autofahrer mit einem Laserpointer blenden würde. Die Beamten des Polizeireviers Donaueschingen konnten den 25-Jährigen am Ortseingang von Blumberg kontrollieren und den Laserpointer sicherstellen. Autofahrer, die durch den Laserpointer ebenfalls geblendet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg unter Telefon 07702/ 4 10 66 zu melden.