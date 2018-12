Blumberg 24 E-Jugendteams wetteifern in packenden Spielen

Blumberg (hhr). König Fußball war beim E-Jugendturnier des TuS Blumberg Trumpf. In vier Sechsergruppen spielten 24 Mannschaften ihre vier Tagessieger in der Eichbergsporthalle aus. In insgesamt 60 Spielen präsentierten die neun- und zehnjährigen Nachwuchskicker ihr Talent.