Blumberg 22 Jahre an der Realschule engagiert

Geärgert hat ihn die Entwicklung der Realschule in den vergangenen Jahren, mit bedingt durch die politischen Vorgaben, die den Realschulen das Leben schwer gemacht hätten, unter anderem mit dem zusätzlich aufgezwungenen Hauptschulabschluss und der dadurch beim Unterricht bedingten Aufteilung im G- und M-Niveau (Grund- und Mittleres Niveau).

Mit Rainer Gradinger, Rainer Beha und Egon Bäurer hat Dieter Speer drei Rektoren erlebt. Die Frage nach besonders schönen Momenten beantwortet der Ruheständler so: "Wir haben hier super Kollegen, mit denen ich die 22 Jahre gerne zusammengearbeitet habe", die Rektoren eingeschlossen.

Im Ruhestand will Dieter Speer seinen Hobbys nachgehen: Er hört gerne Musik und hat bis vor wenigen Jahren Gitarre gespielt, war Mitglied in einer Band, die Rock, Blues und Jazz spielte, hatte etliche Gitarristen als Vorbilder, darunter Eric Clapton. Und er will mit seiner Frau Andrea reisen. Geplant haben sie eine Schifffahrt in Norwegen mit dem Postschiff auf der Hurtigroute von Bergen nach Kirkensen.

Dieter Speer (63) wuchs in Geisingen auf. Die Grundschule dort, das Fürstenberg-Gymnasium und dann das Wirtschaftsgymnasium in Donaueschingen waren die Stationen bis zum Abitur. 1996 kam er an die Realschule Blumberg. Er ist verheiratet, wohnt in Donaueschingen und hat mit seiner Frau Andrea zwei erwachsene Söhne.