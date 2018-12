Blumberg 2019 wird einiges in Angriff genommen

Blumberg (blu). Im Kernhaushalt werden keine neuen Schulden aufgenommen, ebenso keine Steuererhöhungen.

Kernhaushalt

An Erträgen sind 25,6 Millionen Euro (25 465 788 Euro) vorgesehen, für Aufwendungen 25,3 Millionen Euro (25 329 661 Euro). Unter dem Strich bleibt ein Plus von 106 127 Euro, 30 000 Euro weniger als zunächst geplant. Geändert wurden drei Positionen, erklärte Bürgermeister Markus Keller. Man hätte beschlossen, für die Betreuung der unter Dreijährigen keine mobilen Zimmer (Container) zu verwenden, wie zunächst neben der Kindertagesstätte Stadtzwerge vorgesehen. Die dafür vorgesehenen 450 000 Euro wurden auf 1,03 Millionen Euro aufgestockt, um damit die evangelische Kindertagesstätte Buchbergarche um weitere 20 Plätze zu erweitern. Weitere 200 000 Euro sind für allgemeinen Grunderwerb eingestellt, was für 2019 bisher noch nicht berücksichtigt worden sei.