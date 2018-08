Blumberg 1500 knallgelbe Plastikenten gehen baden

Wutach sollte noch mehr Wasser führen

Die Wünsche, dass es so viel regnet, dass die Wutach wieder deutlich mehr Wasser hat und das "Wettschwimmen" nicht durch ein teilweise ausgetrocknetes Flussbett beeinträchtigt wird.

1500 knallgelbe Plastikenten werden von der Brücke in die Wutach geschüttet und machen sich auf den rund zwei Kilometer langen Weg nach Achdorf, wo der Musikverein, der die Aktion unterstützt, aufspielt. Die Enten haben es nicht so leicht, dort anzukommen. Je nach Strömung werden sie Richtung Ufer ins Gebüsch gespült, wo sie oft an Sträuchern hängen bleiben. Die Mitglieder der Achdorfer Bläserjugend haben alle Hände voll zu tun, die gestrandeten Entlein mit Stöcken und sonstigem Gerät freizubekommen. Das Entenschwimmen war eine Idee der Bläserjugend Achdorf, um gerade auch in der Ferienzeit mit einer Veranstaltung im Achdorfer Tal mit seinen vielen Touristen für Unterhaltung zu sorgen. Lose sind bei allen Musikern, im "Haus des Gastes" sowie in der "Scheffellinde" in Achdorf erhältlich.