In der evangelischen Kirche in Blumberg wurden am Sonntag 13 Jugendliche konfirmiert: Marina Allgaier, Antonio Crispi, Jounes Hamze, Maximilian Hertel, Gabriel Hochweiß, Justin Huhn, Lena Schuchart, Nina Waimer, Tim Wölfle, Pascal Zenner (alle aus Blumberg), Alina Knöpfle (Riedböhringen), Gioia Wilhelm, (Fützen) und Zoé Zak (Hondingen). Die Einsegnung nahm Pfarrerin Dagmar Kreider aus Donaueschingen für die erkrankte Stadtpfarrerin Gabriele Remane vor. Sie zelebrierte den Gottesdienst. Mit auf dem Bild sind die Kirchenältesten. Foto: Baltzer