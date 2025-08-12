Blues, Soul und Rock: Dreyland Bluesfestival in drei Städten

Ab Donnerstag, 21. bis 23. August, pulsiert an drei Austragungsorten der Blues. Neben dem lauschigen Stadtpark in Schopfheim sind auch Rheinfelden und Wehr mit im Boot.
Manfred Bockey vom Orga-Team des Dreyland Bluesfestivals freut sich, dass die Vorbereitungen des diesjährigen Musikfests nahezu abgeschlossen sind. Dass das Dreyland Bluesfestival im vergangenen Jahr den renommierten German Blues Award in der Sparte „Festival“ gewonnen hat, ist angesichts der hochwertigen Präsentationen nicht verwunderlich. Auch in diesem Jahr hat sich der Veranstalter, der Verein ExBluesive Jazz und Blues Südbaden, wieder mächtig ins Zeug gelegt.