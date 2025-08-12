Blues, Soul und Rock: Dreyland Bluesfestival in drei Städten

Ab Donnerstag, 21. bis 23. August, pulsiert an drei Austragungsorten der Blues. Neben dem lauschigen Stadtpark in Schopfheim sind auch Rheinfelden und Wehr mit im Boot.

Manfred Bockey vom Orga-Team des Dreyland Bluesfestivals freut sich, dass die Vorbereitungen des diesjährigen Musikfests nahezu abgeschlossen sind. Dass das Dreyland Bluesfestival im vergangenen Jahr den renommierten German Blues Award in der Sparte „Festival“ gewonnen hat, ist angesichts der hochwertigen Präsentationen nicht verwunderlich. Auch in diesem Jahr hat sich der Veranstalter, der Verein ExBluesive Jazz und Blues Südbaden, wieder mächtig ins Zeug gelegt.

Hochkaräter auf dem Programm

Hochkarätige Bluesgrößen mit dem „gewissen Etwas“ konnten für das landkreisübergreifende Festival gewonnen werden. Bockey erklärt: „Wir arbeiten seit Jahren in einer Kooperation mit dem belgischen Blueskonzert-Veranstalter Swing Wespelaar-Brussels zusammen, der meist zeitgleich Bluesgrößen aus den Staaten einlädt.“ So sei es – auch aus finanziellen Gründen – immer praktisch, die Musiker quasi „um die Ecke“ ins Markgrafenstädtchen einzuladen. Insoweit entstehe für ExBluesive und auch für die Künstler eine Win-Win-Situation.

Eröffnung des Festivals in Rheinfelden

Am Donnerstag, 21. August, präsentiert sich auf dem Tutti-Kiesi-Festplatz in Rheinfelden die New-Generation Bluesband „Circle of Mud“ aus Frankreich. Die lebendige und spannungsgeladene Musik reicht von sattem Rock über hochemotionale Balladen bis zum verführerischen Soul und knackigem elektrischen Blues. Der zweite Auftritt am Abend erfolgt durch die britische Bluesband „Wille an the Bandits“, die sich ebenfalls einen festen Platz in der europäischen Musikszene erobert hat.

Veronique Gayot Foto: zVg/Markus Hagner

Am Freitag, 22. August, ist die einzigartige, soulige Stimme von Veronique Gayot & Band aus Frankreich im Schopfheimer Stadtpark zu hören. „Eigentlich haben wir die Schopfheimer Blues-Abende immer im Zeichen von Ladies’ Nights präsentiert, auch dieses Jahr machen wir dies so“, sagt Bockey. Die Künstlerin sorgte in der Szene für Aufsehen, auch beim legendären WDR-Rockpalast.

Schopfheimer Stadtpark als Konzertort

Als zweite Band des Abends präsentiert sich das Power-Duo „Chambers-DesLauriers“ aus den USA und Kanada, mit Annika Chambers aus Houston/Texas und mit dem virtuosen Gitarristen Paul DesLauriers. Er ist mehrfacher Preisträger des Maple Blues Awards. Die Formation sind Blues-Größen mit ihrem dynamischen Sound von Blues, Rock, Soul und Americana. Bockey freut sich auf das starke Paar mit seinen fulminanten Auftritten.

Zwei Band auf dem Talschulplatz in Wehr

Am Samstag, 23. August, ist hochkarätige, jazzige und bluesige Musik in Wehr auf dem Talschulplatz zu hören. Eröffnet wird der Abend von der deutschen Bluescombo Richie Arndt Band feat. Gregor Hilden. Weiter geht es mit der Sheryl Youngblood Band aus den USA.

Shuttlebus und Blues-Gottesdienst

Für auswärtige Gäste steht eine Übernachtungsmöglichkeit in Kooperation mit „Andi’s Steakhüsli“ in Fahrnau (www.steakhuesli.de) zur Verfügung. Eine Neuerung ist auch der Festival-Shuttle. Hier können Besucher entspannt zum/vom Festivalort an- oder abreisen. Ab Schopfheim (Bahnhof) nach Rheinfelden und Wehr erfolgt die Hin- und Rückfahrt für sechs Euro. Die Abfahrt ist jeweils um 17.30 Uhr, Rückfahrt nach Konzertende. Anmeldungen werden erbeten unter https://www.dreylandblues.de/Festival.

Zum vierten Mal findet zum Abschluss des Festivals am Sonntag, 24. August, ab 10 Uhr ein Blues-Gottesdienst statt. Er wird in der Alten Kirche St. Michael in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Schopfheim mit Pfarrerin Ulrike Krumm gefeiert. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch einen der renommiertesten deutschen Bluesgitarristen, Richie Arndt. Der Veranstalter schreibt: „Zu erleben sind sicherlich magische Momente in der schon im siebten Jahrhundert erwähnten Pfarrkirche.“ Beginn an allen Veranstaltungstagen ist jeweils um 19 Uhr, Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr. Das Festival ist bewirtet. Eintritt im Vorverkauf für 27 Euro (www.eventfrog.de/dreylandbluesfestival2025), an der Abendkasse 33 Euro.

100 Tickets für sozial Schwache

Der Veranstalter legt Wert auf sein Motto „Kultur für Alle“. Manche Bluesfreunde können sich das Ticket nicht leisten, daher stellt der Veranstalter insgesamt 100 Tickets für Menschen in prekären Lagen zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt über soziale Organisationen der Stadt.

Weitere Infos unter www.dreylandblues.de.