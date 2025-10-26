Blues in Schopfheim: Schopfheims Verein Exbluesive feiert mitreißende Party

Gleich zwei Bands haben dem Publikum zum zehnten Geburtstag des Schopfheimer Vereins„Jazz und Blues – exbluesive Südbaden“ in der Halle Langenau eingeheizt.
Seit zehn Jahren drückt der Schopfheimer Verein „Jazz und Blues – exbluesive Südbaden der regionalen Musiklandschaft seinen Stempel auf. An Samstagabend hat dieser Zusammenschluss von bluesbegeisterten Menschen jeden Alters in der Langenauer Halle seinen Geburtstag gefeiert. „Unsere Events sind meistens ausverkauft“, versicherte Manfred Bockey, der als Kulturverantwortlicher für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich zeichnet. Die Rede ist dabei von sieben bis neun Clubkonzerten jährlich sowie von den Festivals, die „exBluesive“, so die Kurzform, nicht nur zum unverzichtbaren Bestandteil der südbadischen Kulturlandschaft, sondern auch überregional bekannt gemacht haben. Im Jahr 2923 folgte zudem die Verleihung des German Blues Awards in der Kategorie Festival.