1 Bienen brauchen Blüten, um sich zu ernähren. Heiko Peter Melle wollte dafür Blühstreifen anlegen lassen. Foto: Layh

Neulich sei er nach München gefahren – eine Strecke, nach der er früher mit der Bürste die Windschutzscheibe von Insekten reinigen musste, hat Ortsvorsteher Heiko Peter Melle dem Ortschaftsrat in dessen jüngster Sitzung berichtet. "Und heute? Reicht es, einmal kurz die Scheibenwischanlage zu betätigen."

Albstadt-Lautlingen - Das Insektensterben – es geht weiter, wie die Studien zeigen, und Melle hat erkannt, dass jeder Einzelne etwa dagegen tun könne. Zum Beispiel durch das Aussäen geeigneter Blumenmischungen, denn wo heimische Blumen blühen, da fänden Insekten – vor allem die für die Pflanzenbestäubung so wichtigen Bienen – auch Nahrung, anders als auf gespritzten landwirtschaftlichen Flächen oder reinen Grünstreifen mit Rasen.

Der Ortsvorsteher hat sich also schlau gemacht, was die Lautlinger tun könnten, um blühende Landschaften zu schaffen, zumindest auf örtlichen Pflanzinseln und Grünstreifen. Dann die Ernüchterung: "Blühstreifen richtet man am leichtesten dort ein, wo vorher nichts war", habe er erfahren.

"Von dem Thema abgerückt"

Dort, wo vorher Gras oder andere Pflanzen gewesen seien, müsse man "den Boden einmal umdrehen, dann alles abtöten mit ›Round up‹", und das sei in seinen Augen nicht sinnvoll, sagte Melle. "Deshalb bin ich von dem Thema abgerückt."

Zum Hintergrund: Der Unkrautvernichter "Round up" ist ein Breitbandherbizid, tötet also eine ganze Reihe von Pflanzenarten ab. Es enthält das in die Kritik geratene Glyphosat, das laut mehreren Studien – unter anderem von einem Team um den Biologen Erick Motta von der University of Texas in Austin – die Darmflora von Honigbienen stört, so dass wichtige Bakterienarten im Darm der Tiere stark zurück gehen. Ihr Immunsystem werde geschwächt, sie nähmen nicht genug an Gewicht zu, würden anfälliger gegenüber Krankheitserregern und ihr Sterblichkeitsrisiko steige. Außerdem beeinträchtige Glyphosat das Orientierungsverhalten von Bienen.